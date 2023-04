Près de la moitié des Français ne peut plus vivre décemment à cause de l'inflation

(ETX Daily Up) - Alors que les prix à la consommation ont augmenté de près de 16% en mars sur un an d'après l'Insee, près de la moitié des Français confient ne plus réussir à joindre les deux bouts. Certains consommateurs n'ont pas d'autres choix que de revoir à la baisse leur consommation alimentaire, faute de moyens.

Alors que près de la moitié des Britanniques (49%) prévoiraient de réduire leurs dépenses jugées non-essentielles en raison de la conjoncture économique, d'après les révélations d'une étude KPMG publiées par le Guardian, les Français seraient également nombreux à vivre à l'euro près à cause de l'inflation. Dans une étude fouillée signée OpinionWay pour Bonial, riche d'enseignements sur le ressenti des consommateurs face à ce contexte tendu, pas moins de 46% de consommateurs tricolores confient ne pas avoir les moyens de vivre décemment. Non seulement la proportion est importante, mais qui plus est elle est en augmentation de neuf points en un an. Au quotidien, ce sentiment se concrétise par l'impression de devoir se restreindre dans les dépenses alimentaires. Pas moins de 60% de personnes interrogées partagent ce point de vue, soit une hausse de 16 points par rapport à l'année dernière à la même période. Plus concret encore, 18% de consommateurs prévoient de réduire leurs achats alimentaires dans les semaines à venir tandis que 12% diminueront leur consommation de produits frais, alors que 10% considèrent aussi que le stock permet de faire face à la situation.

De la même manière que l'on peut ressentir un froid plus intense par rapport à des températures annoncées par les météorologistes, les Français surévaluent l'ampleur de la flambée des prix sur les denrées alimentaires. En moyenne, ils l'établissent à 22% alors que d'après les chiffres publiés par l'Insee il y a quelques jours, les prix à la consommation ont augmenté de 15,8% dans l'alimentation (entre mars 2022 et mars 2023), et notamment de 16,6% en ce qui concerne les produits frais. Au final, 38% ne parviennent pas à boucler leurs fins de mois, soit une proportion en hausse de deux points. Une réalité par les chiffres de la conjoncture actuelle, au moment où nombre de distributeurs et d'enseignes brandissent leur "panier anti-inflation" comme un outil pour défendre le pouvoir d'achat... Les Français préfèreraient pourtant recevoir une remise de 15% sur leurs courses alimentaires, sinon un chèque alimentaire de 100 euros. Ce sont en effet les deux mesures phares les plus plébiscitées quand il s'agit de trouver des solutions pour continuer à nourrir sa famille, d'après cette étude Opinionway/Bonial.

Les loisirs sont aussi impactés

Alors que plus des trois quarts des Français (77%) considèrent que le contexte économique actuel les empêche de se faire plaisir, les loisirs sont directement impactés par la situation. Avec un pouvoir d'achat affaibli, 57% des Français estiment ne pas avoir les moyens de partir en vacances. A l'aube des vacances d'été l'année dernière, la Fondation Jean Jaurès avait déjà souligné les inégalités face à ce rituel, soulignant en juillet 2022 que près de quatre Français sur dix ne pourraient pas partir en vacances.

A quelques jours du début des vacances de printemps et de l'enchaînement des ponts de mai qui invitent généralement à l'évasion, il faudra vérifier si durant ces prochaines périodes de congés les consommateurs se sont effectivement privés. Car les vacances apparaissent comme un "besoin vital" pour une moitié de consommateurs, de l'avis d'une étude fraîchement publiée par Opodo/Guy Raffour à l'occasion du salon du tourisme à Paris.

Cette étude Opinionway pour Bonial a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus de 1021 personnes, interrogées du 15 au 16 mars 2023.