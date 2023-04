CARTE. Moustique tigre : il est déjà de retour, 68 départements sont placés en rouge pour 2023

En 2023, six nouveaux départements ont basculé en vigilance rouge, ce qui représente "une progression spectaculaire" du moustique tigre en France.

La surveillance du moustique démarre en principe à partir du 1er mai, jusqu'au 30 novembre. Mais avec la hausse des températures, tout particulièrement après cet hiver historiquement sec et qui était encore très doux durant le mois de décembre, il n'est pas rare de voir le moustique tigre apparaître très tôt dans l'année.

Selon TF1 Info, des specimens ont déjà été vus en Bretagne et dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. L'insecte est susceptible de transmettre la dengue, trois foyers de 51 cas ont déjà été détectés en PACA dont 34 rien que dans les Alpes-Maritimes.

Une progression "spectaculaire" en 2023

En 2023, 71 % du territoire français est durablement colonisé par le moustique tigre, où il est déclaré "implanté et actif". Cela représente 68 départements, dont tous ceux de la moitié sud du pays, l'Île-de-France et une partie de la Bretagne.

"La progression du moustique tigre cette année a été spectaculaire avec 6 nouveaux départements colonisés et placés en vigilance rouge", prévient le site Vigilance Moustiques. Il s’agit de La Meurthe et Moselle, le Loir et Cher, le Loiret, et le Val d’Oise. "A cette liste, s’ajoute 3 nouveaux départements en vigilance orange, tous situés en Bretagne qui était jusque là épargnée: L’Ile-et-Vilaine, le Morbihan et le Finistère".

Voici la carte des départements :

Voici la carte des départements de France où le moustique tigre est "implanté et actif". Capture - Vigilance Moustiques

Le nord de la France est encore un peu plus épargné. Les départements en jaune "font l'objet d'une surveillance entomologique dédiée à la surveillance du moustique tigre". Ceux qui sont en orange nécessitent "une vigilance citoyenne particulière, d'autant qu'ils ne bénéficient pas de l'ensemble du dispositif prévu par le plan anti-dissémination dans les départements placés en vigilance rouge". Vigilance Moustiques indique que dans la majorité des cas, "les départements en orange passent en vigilance rouge les années qui suivent".