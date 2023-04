Villefranche-de-Panat. "Danse ô lac" aux rencontres chorégraphiques de Millau

La section "Danse ô lac" de l’AFR Alrance Villefranche-de-Panat a participé, dimanche 2 avril aux 16e rencontres chorégraphiques départementales à La Maison du peuple de Millau.

L’occasion pour Margherita Huisman et les 15 élèves du groupe inter 2 (12-16 ans) de présenter une des chorégraphies travaillées pour le prochain gala mais aussi de partager la scène avec d’autres écoles et associations tous styles de danse confondus.

Un moment unique pour les jeunes danseuses dans des conditions semi-professionnelles : accès loge, régisseur son et lumière… mais il en fallait plus pour les impressionner. Pendant plus de trois minutes, chacune a donné le meilleur, composant une série de tableaux somptueux mis en valeur par la régie lumière. Bravo aux élèves de la section pour cette superbe prestation qui annonce un gala de grande qualité.

L’association remercie le département pour l’organisation de ces rencontres. Les spectateurs ont aussi pu découvrir en première partie, un extrait du spectacle de la Cie Wejna.

Prochain temps fort pour les 70 danseuses de la section, le samedi 24 juin pour le gala de clôture que nous n’hésiterons pas à vous rappeler. Contact : Familles Rurales Alrance-Villefranche de Panat au 05 65 46 46 53.