Élisabeth Borne en Aveyron : le courant coupé dans toute une partie de Rodez ce matin

Tout le quartier de Bourran, dont l'hôpital de Rodez où doit se rendre Elisabeth Borne à midi, a été touché ce matin.

Ce vendredi 7 avril, la Première ministre Elisabeth Borne est attendue à l'hôpital de Rodez. Elle doit arriver à midi. En attendant, depuis ce matin, une coupure de courant a frappé tout le quartier de Bourran. Elle a duré plusieurs heures, avant d'être rétablie vers 10h30. Plus d'électricité, plus de gaz, cela n'est pas sans rappeler l'action "coup de poing" réalisée il y a plusieurs semaines lors d'une mobilisation contre la réforme des retraites en centre-ville.

À l'hôpital, les groupes électrogènes prennent le relais

Selon nos informations, les groupes électrogènes du centre hospitalier Jacques-Puel ont pris le relais. Joints par téléphone, les représentants de l'établissement n'ont pas souhaité communiquer. À noter que la gendarmerie et une partie de la ville ont également subi cette coupure. Et déjà ce matin, plusieurs sources évoquaient une action de la part des agents d'Enedis, en grève depuis plus de 40 jours. "Macron, si tu continues…il va faire tout noir !", pouvait-on lire durant des semaines devant les locaux de l'entreprise.

Une enquête a d'ores et déjà été lancée pour faire toute la lumière sur cette coupure de courant.