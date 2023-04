Fabien Burguière, 31 ans, chef d'entreprise et création de "T-shirt propre"

Question : Après 7 ans de travail acharné, on a achevé la relocalisation du premier T-shirt 100 % fabriqué en France et transformé sur le territoire. Tout va bien pour nous, mais depuis ce matin on a un gros problème Les premiers retours que j'ai : le produit se vend à 65 euros à prix de vente, et avec des marges réduites pour nous. Et malgré tout mes clients n'ont pas les moyens de payer leur propre fabrication Pourquoi n'y a pas plus d'aide pour consommer plus local ?

Réponse d'Elisabeth Borne : "On fait tout pour changer modèle de consommation. On a fait une loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, pour sortir d'une mauvaise spirale qui est celle dans laquelle il faut que tout soit moins chère.

Fabien Burguière : "Mais le problème est les gens me disent qu'ils n'ont pas les moyens de consommer local, et ils en ont la volonté pourtant. Le problème est qu'entre un t-shirt à 2 euros fabriqué à l'autre bout du monde, et notre t-shirt à 65 euros, on est pas taxés.

Réponse d'Elisabeth Borne : "Il y a des cotisations sociales et des impôts qui servent à payer notre modèle social. Il y a beaucoup allègements de charges, mais on présente un budget chaque année qui est rarement en bénéfices, et plutôt en déficit. Notre première réponse est arrivée lors du précédent quinquennat, c'est un taxe carbone aux frontières pour ne pas faire des efforts en France tout en se faisant concurrencer par des produits qui viendraient d'ailleurs, comme Asie dans usines à charbon.