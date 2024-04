Et si Espalion retrouvait une sous-préfecture ?

L’idée a été soufflée à l’oreille du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, par le député Stéphane Mazars.

"Nous réfléchissons à renforcer la présence des services de l’État dans le Nord-Aveyron."

Cette phrase de Gérald Darmanin dans un entretien qu’il a accordé à Centre Presse Aveyron, mercredi 24 avril, la veille de sa visite, n’a pas manqué de faire réagir. Certains y voyant même le retour d’une sous-préfecture à Espalion, comme cela fut le cas jusqu’en 1926…

La possibilité de permanences à Espalion

Alors, la porte d’entrée du Nord-Aveyron et ses moins de 5 000 habitants va-t-elle devenir une nouvelle maison de l’État ? Non. Car si le ministre de l’Intérieur a jeudi 25 avril tenu à pointer du doigt que son gouvernement "rouvrait des sous-préfectures et des brigades de gendarmerie un peu partout quand elles fermaient tour à tour durant quarante ans", il a davantage évoqué la possibilité de "permanences" Espalion.

Une idée soufflée par le député Stéphane Mazars

"L’idée m’a été soufflée par le député Mazars et je lui "ai répondu favorablement pour des permanences accrues d’agents de la fonction territoriale. C’est une nouvelle déconcentration". Dans quel cadre ? Pour Stéphane Mazars, il s’agirait d’une sorte de Maison France services "XXL".

À noter que celle-ci est opérationnelle depuis janvier. Elle pourrait ainsi être renforcée à l’avenir, toujours dans le but de rapprocher le service public des usagers pour les accompagner dans les principales démarches administratives du quotidien.

Actuellement, un guichet unique rassemble plusieurs entités : caisse d’allocations familiales, mutualité sociale agricole, caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, La Poste, direction départementale des finances publiques, conseil départemental de l’accès au droit, point justice du ministère de la Justice, Pôle emploi et CPAM.