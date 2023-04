Elisabeth Borne en Aveyron ce vendredi, avec deux ministres : voici qui l'accompagne

Ce vendredi 7 avril 2023, la Première ministre Elisabeth Borne vient en Aveyron. Elle est accompagnée de deux autres membres du gouvernement.

C'est l'événement de ce vendredi 7 avril 2023 : Elisabeth Borne vient en Aveyron. Sa visite, au lendemain de l'acte 11 de la mobilisation contre la réforme des retraites, portera sur le thème de la santé. Mais ce ne sera pas la seule à se rendre dans notre département.

Accompagnée de deux ministres

La cheffe du gouvernement sera en effet accompagnée de deux autres ministres. D'abord, de François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. En fonction depuis le 4 juillet dernier, il a été président du SAMU pendant plus de six ans.

Agnès Firmin le Bodo, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, sera aussi du voyage. Elle aussi en fonction depuis le 4 juillet 2022, elle a été députée de la 7e circonscription de la Seine-Maritime.

Maison de santé, hôpital...

Pour rappel, la cheffe du gouvernement et ses ministres arrivent à la maison de santé rurale de Salles-Curan à 9h40. Ils visiteront le cabinet médial et les logements des internes avant d'échanger avec des professionnels de la maison de santé rurale.

À 12h, le trio se rendra au centre hospitalier de Rodez et échangera avec les partenaires de la communauté professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Nord Aveyron.

Un déjeuner républicain est organisé à 13h15 : la Première ministre rencontrera Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, qui souhaite l'interpeller au sujet de la RN88.

Les syndicats mobilisés

Au sortir de la manifestation du 6 avril à Rodez, qui a mobilisé 7 500 personnes selon les syndicats, ceux-ci n'ont pas manqué d'aborder cette venue ministérielle. "On a une petite surprise demain : qui vient en Aveyron ?", lançait Gaël Lafarge, représentant CFDT. "On va bien l'accueillir, rendez-vous à 9h30 sur le mail de Bourran", ajoutait-il devant les manifestants.

De son côté, David Gistau, porte-parole de la CGT, plantait également le décor : "l'accueil est mauvais partout pour ce gouvernement, il le sera en Aveyron aussi".