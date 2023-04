Onet-le-Château. Les étudiants ont couru pour la Ligue contre le cancer

Capucine Calmel, Léo Aubin et Guilhem Ghisalberti sont trois étudiants en BTS Anabiotec à La Roque et ont choisi pour leur projet de communication (PIC), d’organiser une marche à allure libre, afin de récolter des fonds pour la ligue contre le cancer (et en particulier le cancer du sein).

Malgré une météo des plus défavorables (mais une ambiance au beau fixe !), une trentaine de participants se sont retrouvés pour courir, soutenus par une vingtaine de personnes qui ne sont pas venues mais ont effectué un don. Même si les jeunes attendent les derniers dons, ils estiment avoir récolté autour de 600 €, à la satisfaction des participants louant également l’organisation de la journée et ses objectifs.

Quant aux étudiants, ils remercient leur partenaire la ligue contre le cancer et en particulier sa chargée de mission Bénédicte Castella, leur sponsor Decathlon, grâce à son directeur Stephen Keller, qui a cru à leur projet et a offert les tee-shirts et à Roxane Lapeyre et Rémy Augé qui ont aidé au niveau communication et matériel et bien sûr le lycée La Roque et son directeur Thierry Force, qui a prêté les locaux pour le départ et l’arrivée et a financé tracts et affiches.