Sébrazac. Matinée tripous à Verrières

Tout récemment, le comité d’animation proposait une matinée tripous-tête de veau, à la salle des fêtes.

Tôt le matin, le petit village de Verrières et les membres du comité d’animation étaient en effervescence pour accueillir les gourmets de ces déjeuners matinaux. Et ils furent nombreux à s’installer autour des tables pour déguster en famille, entre amis ou voisins, tripous ou tête de veau. Les participants se sont régalés et ont prolongé ce moment convivial autour de nombreuses discussions et échanges. Une ambiance familiale et une organisation parfaite ont fait le succès de cette manifestation printanière.

Le comité d’animation de Verrières vous donne rendez-vous le samedi 20 mai pour un concours de belote, en soirée, à salle des fêtes du village.