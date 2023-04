Disparition inquiétante dans le Cantal : le nonagénaire est parti à Paris vivre ses derniers jours !

Les recherches pour le retrouver ont été stoppées. En fin de compte une belle histoire de vie...





Jacques Brun, 95 ans, avait une idée derrière la tête quand il a quitté ce vendredi 7 avril en fin d'après-midi l'Ehpad de la Vigière à Saint-Flour dans lequel il vivait depuis l'incendie de sa maison : c'était pour s'en aller vivre sa vie, ou plutôt sa fin de vie. Recherché pour "disparition inquiétante" par la gendarmerie du Cantal qui a tenté de le localiser durant une bonne partie de la nuit, mais encore introuvable ce samedi 8 avril en fin de matinée, le nonagénaire n'était pas parti pour son habituelle balade sur les bords de la rivière Ander. Il n'a pas non plus été victime d'un malaise fatal, ou d'une chute, comme cela arrive hélas bien souvent aux personnes âgées.

Selon les dernières informations de La Montagne, l'enquête de la gendarmerie de Saint-Flour et les renseignements pris auprès de son entourage, Jacques Brun, qui n'a aucun problème cognitif, avait planifié son départ. dans son Ehpad, il rêvait d'une autre fin de vieSelon les éléments recueillis, le nonagénaire aurait pris d'abord un taxi pour Massiac, où il est ensuite monté dans un train à destination de Clermont-Ferrand. Mais le but de ce voyage, c'est Paris. Il avait en effet indiqué qu'il souhaitait "vivre ses derniers" jours au coeur de la vie parisienne. Et il a prouvé ce vendredi 7 avril que ce n'était pas un voeu pieu.

Un dénouement qui est un soulagement pour ses proches, pour la gendarmerie du Cantal qui a ainsi stoppé les recherches, pour le personnel de l'Ehpad, mais une histoire qui est aussi une belle leçon de choix de vie : même à 95 ans, il est libre, Jacques...