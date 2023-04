Occitanie : quand les gendarmes du Lot-et-Garonne distribuent des amendes... en chocolat

Une initiative insolite sur les routes pour ce week-end de Pâques.



C'est le week-end pascal, et les gendarmes du Lot-et-Garonne ont eu une initiative plutôt originale pour le fêter : un contrôle routier, organisé ce vendredi 7avril. Jusque là rien d'étonnant, et peut-être même agaçant pour certains automobilistes, mais ce contrôle routier n'était pas uniquement pour punir les mauvais conducteurs, mais aussi pour récompenser les bons.

Comment a-t-il fonctionné ? A Clermont-Dessous, les automobilistes étaient priés de s'arrêter et de subir ce contrôle routier. Si tout était en règle, le conducteur se voyait offrir un sachet d'amandes au chocolat. En revanche, si celui-ci était en infraction, c'était une vraie amende, avec un "E" qui n'est pas de Pâques, et beaucoup plus salée que celles au chocolat.

Relayée semble-t-il par les médias locaux, ce contrôle a eu beaucoup de succès auprès des automobilistes, au vu des images relayées à la fois par le Facebook de la gendarmerie et par un reportage de CNews.