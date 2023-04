Olemps. La seconde édition du concours des maisons fleuries est lancée

Né l’année dernière et répondant à une volonté municipale d’associer les habitants de la commune à l’embellissement de la ville et à l’ambition d’obtenir une 3e fleur au concours des villes et villages fleuris, le concours des maisons fleuries connaîtra ce printemps sa seconde édition.

Les enseignements du précédent concours pour optimiser le règlement de cette nouvelle édition ont été tirés et l’organisation espère, cette année, voir concourir un nombre plus important de participants et des conditions climatiques plus favorables.

Ce qui change : la date de visite (3e semaine de juillet) était trop tôt pour apprécier le jardin, trop tard pour le fleurissement. Cette année le jury, composé d’élus et de techniciens, passera 2 fois, une le 21 juin puis le 19 juillet.

Trois catégories en compétition

Catégorie 1 : maisons avec cour et jardins, pavillons avec balcons et-ou terrasse.

Catégorie 2 : les potagers, jardins aromatiques et vergers.

Catégorie 3 : arbres, arbustes et massifs remarquables (1 seul sujet) ; cette catégorie remplace celle des immeubles, commerces et balcons.

Chaque candidat a le droit de concourir jusqu’à 2 catégories sur les 3 proposées.

Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site internet ou en mairie ; le bulletin d’inscription est à déposer en mairie au plus tard samedi 3 juin.

Remise officielle des prix le 14 septembre.

Récompenses

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés d’un bon d’achat à utiliser en pépinière ou jardinerie.

Catégories 1 et 2 : 11er prix : bon d’achat de 150 €, 2e prix : bon d’achat de 100 €, 3e prix : bon d’achat de 50 €.

Catégorie 3 : 1er prix : bon d’achat de 100 €, 2e prix : bon d’achat de 50 €, 3e prix : bon d’achat de 25 €.