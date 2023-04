Martiel. Rencontre littéraire avec Serge Carles

Vendredi 14 avril, à 20 heures, aura lieu une rencontre avec l’auteur Serge Carles autour de son livre "Istòria d’un sauvatjòt", paru aux éditions Letras d’òc, en 2022, en version bilingue, occitan et français.

Il s’agit d’un récit autobiographique dans lequel l’auteur, né à Vailhourles dans les années 50, livre ses souvenirs d’enfance.

Cet enfant du pays, Serge Carles, né dans une famille où l’occitan était la seule langue parlée, nous raconte sa découverte du français et toute la richesse de vie qu’il a ensuite retirée de cette dualité : enseignant, formateur, chantre de l’occitan, son livre "Istòria d’un sauvatjòt" relate ses difficultés et ses bonheurs dans cette double culture. Aucune n’exclut l’autre et chacune s’enrichit de l’autre.

Cette rencontre organisée par la bibliothèque de Martiel se déroulera à la petite salle des fêtes.