Martiel. Salon du livre et de la peinture en approche

Le 13e salon du livre et de la peinture aura lieu le dimanche 10 mars à la salle des fêtes de Martiel de 10 h à 17 h. Quarante autrices, auteurs, éditeurs régionaux de l’Occitanie dont 12 présents pour la première fois, présenteront leurs œuvres : romans, poèmes, suspense, illustrations, livres enfants, dessins… Ainsi, adultes et enfants y trouveront aisément de quoi s’évader de l’hiver. Une attention sera portée sur le thème "la Jeunesse et le Livre" avec une dizaine d’autrices et auteurs mais aussi avec une exposition de la médiathèque départementale "La Naissance d’un album", une expo des travaux "BD" réalisés par les classes de CM de l’école de Martiel avec Juliette Vaast autrice de BD et coloriste, L’intervention de cette jeune artiste à l’école de Martiel est financée par le programme "lecture pour tous" d’Ouest Aveyron communauté. Un Atelier "origami" pour les enfants sera animé par l’association "La Récré martieloise". Un coin lecture sera aménagé pour les enfants. L’atelier de peinture exposera comme d’habitude les tableaux peints par ses membres avec cette année un hommage à Réné Pellat qui fut l’un des animateurs de cet atelier.