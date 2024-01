Intoxication au monoxyde de carbone en Aveyron : deux octogénaires et leur fils de 60 ans hospitalisés, un drame évité

Trois personnes d'une même famille ont été secourues par les pompiers pour une intoxication au monoxyde de carbone.

L'issue aurait pu être dramatique ce dimanche 21 janvier en début de soirée dans cette habitation de Martiel.

Les sapeurs-pompiers de Villefranche-de-Rouergue appuyés par une équipe de Limogne-en-Quercy dans le Lot ont porté secours à trois personnes, un couple, un homme et une femme âgés de 84 ans, et leur fils âgé de 60 ans, victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone.

Première cause de mortalité par toxicité

Le monoxyde de carbone reste la première cause de mortalité en France par toxicité. C'est le fils qui, alerté par les émanations de fumées dans une pièce qui n'était pas suffisamment aérée, a donné l'alerte. Douze sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux. Les trois occupants du logement ont été transportés à l'hôpital de Villefranche-de-Rouergue. Leurs jours ne sont pas en danger.

Les pompiers appellent à la vigilance avec le retour du froid

Le retour du froid corrèle avec une hausse des accidents. Extrêmement toxique et rapidement létal, le monoxyde de carbone est produit par des combustions incomplètes : gaz, charbon, bois, essence… "C'est un gaz incolore et inodore", rappellent les pompiers de l'Aveyron qui appellent à la plus grande prudence.

L'intoxication peut être progressive, avec des nausées, et des maux de tête ressentis ou plus rapide, entraînant une perte de connaissance.

Les conseils à adopter

En cas d’intoxication ou de suspicion de dégagement de monoxyde de carbone, il est recommandé :

D'aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres et de stopper dans la mesure du possible les appareils à combustion.

D'évacuer les locaux

D'appeler les secours : pompiers (le 18), Samu (le 15) ou le 112 (et le 114 pour les personnes malentendantes).

Faire contrôler ses équipements

Le risque d'émanation de gaz est accru lors de l'utilisation d'appareil à combustion. Les chaudières, cheminées comme dans ce cas, chauffe-eau, groupes électrogènes, sont autant d'installations qui nécessitent une surveillance accrue et un entretien régulier.