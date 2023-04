"Star Trek: Picard" : la fin de la série diffusée gratuitement au cinéma

(ETX Daily Up) - Pour la fin de 'Star Trek: Picard', Paramount+ et CBS Studio ont vu les choses en grand et plus précisément sur grand écran. Les deux derniers épisodes de la série seront diffusés dans quelques cinémas américains et ce, gratuitement.

A Los Angeles, New York, Phoenix, San Francisco, Seattle, Orlando, Washington, Washington D.C., Atlanta et Dallas, les fans de "Star Trek: Picard" pourront voir les deux derniers épisodes de la série dans dix cinémas en IMAX le 19 avril à travers les Etats-Unis. Une opportunité en avant-première avant la diffusion sur la plateforme de streaming Paramount+ prévue le 20 avril.

En plus de pouvoir découvrir la fin des aventures de Jean-Luc Picard, les spectateurs n'auront rien à débourser. Ces derniers n'auront qu'à s'inscrire sur le site http://startrekpicardfinalescreenings.com dès le 12 avril à 10h (heure du Pacifique) et 13h (heure de la côte est).

Une session questions/réponses se déroulera en personne à Los Angeles avec les stars de la série Patrick Stewart, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Brent Spiner, Jeri Ryan et les producteurs exécutifs Alex Kurtzman et Terry Matalas suite à la diffusion, et sera retransmise dans le reste des autres cinémas.

Lancée en 2019, la série "Star Trek: Picard" prendra fin à l'issue de cette troisième saison, disponible en France sur Paramount+ et Prime Video depuis le 17 février 2023. La série suit les aventures de l'amiral Jean-Luc Picard, campé par Patrick Stewart. Pour ce dernier tour de piste, on le retrouve au XXVe siècle alors que l'ancien équipage de l'USS Enterprise est confronté à un nouvel ennemi du nom de Vadic, ce qui pourrait bien changer le sort de la Fédération.