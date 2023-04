Football : il ne reste plus qu'un club français engagé sur la scène européenne, et il joue ce jeudi soir

La France du ballon rond dégaine sa dernière carte européenne, ce jeudi 13 avril 2023. Ultime représentant tricolore encore en lice, l'OGC Nice dispute un quart de finale de Conférence League.

Ils étaient six l'été dernier. Il n'en reste plus qu'un au début du printemps. Seuls les Aiglons de l'OGC Nice représentent encore la France sur la scène du football européen.

Contre Bâle

Ce jeudi 13 avril 2023, les Niçois affrontent les Suisses du Fc Bâle, en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence. La première manche se dispute chez les Helvètes, avant un retour en Provence jeudi prochain. Pour rappel, cette compétition est la dernière du trio chapeauté par l'UEFA, après la Champions League et l'Europa League.

Nice connaît le chemin

Leaders du groupe D de Ligue Europa Conférence, aussi nommée Conférence League, les Aiglons ont disposé du Sheriff Tiraspol lors du tour précédent, battant les Moldaves à deux reprises (0-1, 3-1). Le tirage au sort leur a réservé le 6e du championnat suisse.

Les Niçois pourront s'inspirer de leurs voisins marseillais : en huitièmes de finale de cette même compétition, l'an passé, ces derniers avaient écarté le FC Bâle, en l'emportant à l'aller comme au retour, et à chaque fois sur le score de 2 buts à 1.

Un dernier espoir

Si la France veut tenter de ramener un trophée européen, elle jette donc tous ses espoirs sur Nice, son dernier représentant. Le PSG et l'OM ont été éliminés en Ligue des Champions, respectivement en huitièmes de finale et durant la phase de groupes. Monaco, Rennes et Nantes ont, pour leur part, été éjectés de la Ligue Europa dès les seizièmes de finale.

Où et quand voir le match ?

Le coup d'envoi de la rencontre entre les Suisses et les Français, ce jeudi 13 avril, sera donné à 21 heures. Le match est diffusé sur deux chaînes : W9 et Canal+ Foot.