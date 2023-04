Laguiole : comment va se dérouler l'extinction partielle de l’éclairage public ?

Dès cette semaine, Laguiole va expérimenter l'extinction partielle de son éclairage public.

La pose des horloges astronomiques est à présent terminée. A partir de cette semaine, l’extinction va débuter sur certains secteurs pour s’étendre progressivement à l’ensemble des 465 points lumineux reliés aux 27 secteurs identifiés par le Sieda. En effet, seuls les secteurs équipés d’un coffret seront concernés.

Ces secteurs sont recensés sur le site internet de la Mairie à l’adresse : www.laguiole12.fr/vie-municipale/travaux-et-projets/

Des plages horaires aménagées au mieux

Les élu-e-s ont souhaité que l’expérimentation ait lieu sur des plages d’extinction variables aménagées de telle sorte à être la moins impactante possible : pour le déneigement en hiver, la vie commerçante...

- Du 15 novembre au 15 mars : extinction à 22heureset allumage à 5heures.

- Du 15 mars au 30 juin : extinction à 23heures et allumage à 6heures. - Du 1er juillet au 31 août : extinction à minuit et pas d’allumage le matin

- Du 1er septembre au 14 novembre : extinction à 23heures et allumage à 6heures

- Pour les vacances de Noël : extinction à 23heures et allumage à 5heures - Pour les vacances de février (zone C) : extinction à 23 heures et allumage à 5heures.

Protéger la nature économiser l’énergie

Cette opération va permettre de réaliser plus de 50% d’économies d’énergie. Ce qui contribuera à réduire les dépenses liées à l’éclairage public et amortir la hausse du prix de l’énergie. Le cout des travaux pour la commune s’élève à : 19 500 € HT. Le Sieda prend en charge 40 % des travaux (voir délibération du conseil municipal du 18 octobre 2022)

Un pas de plus aussi vers la protection de la biodiversité avec la préservation de la ressource nuit et de notre santé !

Plus d’info sur : www.laguiole12.fr/extinction-partielle-de-leclairage-public/