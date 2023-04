Peut-on dormir les yeux ouverts ?

Pendant la phase qui précède le sommeil, nous avons tous ressenti cette fameuse pesanteur au niveau des paupières. En réalité, c’est le signal pour rejoindre Morphée. Notre tonus musculaire se relâche et nos yeux se ferment progressivement. En revanche, il est impossible de dormir les yeux ouverts.

Pendant le sommeil, l’ensemble des principales fonctions de notre organisme se mettent en mode "pause" : le pouls et la respiration ralentissent, la tension artérielle, le tonus musculaire donc, ainsi que la température corporelle baissent.

Quand les muscles se relâchent

Nos paupières ne font pas exception et suivent les mêmes règles. De manière générale, elles s’ouvrent et se ferment grâce aux muscles releveurs. Pendant la journée, pour que nos yeux restent ouverts, il est donc indispensable que ces muscles soient actifs. A l’inverse lorsque nous dormons, ces muscles se relâchent et logiquement nos yeux se ferment. CQFD.

Cependant pour certains d’entre nous, il se peut que leurs paupières ne soient pas complètement fermées. Elles peuvent donc être à moitié-ouvertes. C’est notamment le cas pour les nourrissons au cours de leur première année de vie.

Et les somnambules ?

Qu’en est-il des somnambules ? Ces derniers ont en effet la particularité bien surprenante de se lever au cours de leur phase de sommeil lent profond, parfois les yeux grands ouverts. En fait dans ce cas, une dissociation s’opère entre l’activité cérébrale qui reste en sommeil et les muscles qui deviennent actifs.