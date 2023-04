Le Magasin vert "nouvelle génération" d'Onet-le-Château a été inauguré en grande pompe

Un Magasin vert "nouvelle génération" a été inauguré à Onet-le-Château, vendredi 14 avril 2023.

Que de monde vendredi 14 avril : de nombreux invités, salariés, partenaires et élus pour assister, après une visite guidée, à l’inauguration du Magasin vert " nouvelle génération", un nouveau concept "pour se reconnecter aux bonheurs de la terre ", ont dit de concert Jean-Claude Virenque, le président du groupe Unicor, et Laurent Saccol, le directeur général, qualifiant le magasin entièrement remodelé sur plus de 5 000 m2, qui a ouvert ses portes le 13 mars dernier après plus de deux ans de travaux, de "vaisseau amiral d’un réseau de 45 magasins intégrés à la coopérative Unicor et installés en zone rurale, avec une double activité, grand public et agricole".

Retour en 1977

Pour mémoire, celui que beaucoup appellent encore Cadauma, a ouvert ses portes en 1977, deviendra Magasin vert, 10 ans plus tard et ne cessera d’évoluer pour être une jardinerie-animalerie (l’activité agricole étant déplacée dans un nouveau bâtiment) qui, après ces nouveaux travaux qui l’ont complètement revisitée, en fait un lieu privilégiant un parcours client invitant à la promenade et au partage de savoir-faire autour des bonheurs de la terre (végétaux d’intérieur et d’extérieur, produits de jardin, bricolage, aménagement extérieur, animalerie, vêtements de loisir, produits du terroir, décoration intérieure…).

"Fiers de rester à Onet-le-Château"

Magasin vert revendique en effet ses racines agricoles par son ancrage territorial et en favorisant la production locale, "c’est la terre qui nous fait vivre et non pas l’inverse". Mais cette évolution et surtout ces deux dernières années de travaux, parfois compliquées, n’ont pu être possibles que grâce aux équipes de salariés du magasin, mais aussi des entreprises qui ont travaillé sur le chantier, qui se sont particulièrement investies et que les responsables ont chaleureusement remerciées et ovationnées "Nous sommes fiers de nos équipes, fiers d’offrir ce magasin à nos clients et fiers d’être et de rester sur Onet-le-Château", a été la conclusion, invitant au cocktail dînatoire, préparé en interne par d’autres volontaires.