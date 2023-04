Football : trois choses à savoir sur Annecy, le prochain adversaire de Rodez

Rodez se déplace au Parc des sports d’Annecy, samedi, à 19 heures, pour le compte de la 32e journée de Ligue 2.

Une bien mauvaise passe contrastée par un bon bilan à la maison

Il y a deux semaines, Annecy a remporté son match contre Valenciennes (2-1), un concurrent direct au maintien en Ligue 2. Pourtant, ce succès ne l'a pas sorti de la sombre situation dans laquelle il s'est empêtré. Il faut dire qu'avec quatre défaites sur les sept derniers matches, une seule petite victoire n’a pas suffi à faire disparaître ses maux. Un bilan délicat qui le place aujourd'hui à un petit point derrière le Raf, à la 15e position.

Ses résultats à domicile sont, eux, plus reluisants. En effet, depuis la 12e journée et leur revers contre Pau (0-2), les hommes de Laurent Guyot ne se sont inclinés devant les leurs qu'à une seule reprise, début mars, contre Metz (six victoires et deux nuls). De quoi leur donner de l'espoir avant l'opposition face au Raf.

Une saison de tous les rebondissements

Pour Annecy, promu de National, cette saison ne ressemble à aucune autre. Déjà parce que le club haut-savoyard vit sa première année en Ligue 2 depuis 1993, lui qui était encore en division d'Honneur en 2015. Mais aussi, et surtout, parce que les émotions qu'il a vécu en Coupe de France (où il a été éliminé en demi-finale par Toulouse) dénotent particulièrement avec celles connues en championnat.

En effet, après avoir pris un certain matelas sur la zone rouge sur la première partie de l'exercice, les hommes de Guyot ont petit à petit dégringolé. Pour preuve, après la 25e journée, ils possédaient 10 points d'avance sur Rodez, quand ils en ont un de retard aujourd'hui. Un changement de dynamique qui les a pleinement remis dans la course au maintien.

Moïse Sahi Dion, pépite repérée

Si un joueur annécien est à mettre en avant cette saison, c'est à n'en pas douter Moïse Sahi Dion. Fort de ses douze buts en championnat, plus cinq en six rencontres de Coupe de France (sans compter donc l'exceptionnelle réalisation qu'il a mise contre le TFC en demie annulée pour hors-jeu), le jeune ivoirien de 21 ans affole les compteurs.

Il est impressionnant et les autres clubs le voient. À ce jour, même si Annecy parvenait à se maintenir en L2, difficile de voir comment le club haut-savoyard pourrait parvenir à se le faire prêter une deuxième saison par Strasbourg. De nombreux médias faisant d'ores et déjà état d'intérêts en provenance de plusieurs clubs. Dont l'OM, selon l'Équipe.