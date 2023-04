La Selve. Goûter et rappel des prochaines animations pour les Aînés selvois

Récemment, après les jeux de société, vers 16 h 30 un goûter préparé par les membres du bureau a rassemblé une cinquantaine d’adhérents.

Salade de fruits frais, boissons chaudes et froides, gâteaux et œufs de Pâques ont régalé tous les convives.

La présidente, Mme Royo, en a profité pour rappeler les sorties du premier semestre.

Visite de Sylvanès, repas et visite extérieure de l’église orthodoxe le 28 avril. Tarif : 26 euros et covoiturage en plus.

Inscriptions le plus tôt possible auprès d’Yves Gayrard.

Tél : 06 21 41 56 90

Les Dicos d’or se dérouleront le 11 mai à Durenque.

S’inscrire auprès d’un membre du bureau.

Journée de l’amitié de tous les clubs du secteur au domaine de Gaillac le 27 juin.

La journée aux "Folies fermières" est prévue le 30 juin (visite de ferme, repas et spectacle cabaret). Départ de La Selve à 8 heures (60 euros).

Covoiturage en plus, inscriptions auprès de Marie-Jo le plus tôt possible au 06 87 10 63 27.