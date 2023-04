Sa voiture a été découverte près de Toulouse, mais l'octogénaire reste introuvable.

La gendarmerie de Haute-Garonne a publié un appel à témoins dans la nuit de dimanche alors qu'un homme âgé de 83 ans est introuvable depuis vendredi 21 avril 2023. M. Navarro aurait quitté son domicile à Pinsaguel, au sud de Toulouse, aux alentours de 7 h 40 à bord de son véhicule... ce dernier a été découvert près du cimetière de la commune, en bordure de Garonne.

Parti de chez lui avec un bas de pyjama

L'octogénaire serait parti en bas de pyjama bleu et rouge, ainsi qu'avec une veste de jogging beige claire. Il portait aussi des sandales entrecroisées bleues et blanches. L'homme est de type caucasien, est de corpulence moyenne et mesure 1m78.

La gendarmerie de Portet-sur-Garonne recherche des témoignages qui pourraient aider à localiser la personne disparue. Si vous avez la moindre information, voici le numéro de la gendarmerie à contacter : 05 62 20 70 40.

.