Fuite de gaz en centre-ville de Rodez : 120 personnes évacuées ce lundi en fin de matinée

Grosse frayeur, ce lundi 24 avril, pour les riverains du collège Fabre et du foyer Sainte-Thérèse de Rodez, après la rupture d'une canalisation de gaz durant des travaux dans la cour du collège.

L'alerte a été donnée à 11 h 11 précisément aux sapeurs-pompiers : une fuite de gaz a été signalée au niveau du numéro 35 de la rue de Bonald, en centre-ville de Rodez. Rapidement sur place, les forces de sécurité ont immédiatement bloqué la circulation sur cet axe aux piétons et voitures, et ont aussi procédé à l'évacuation de 120 personnes à proximité des lieux, 100 dans le foyer Sainte-Thérèse, une vingtaine dans l'enceinte du collège, ouvriers et personnels.

Treize sapeurs-pompiers ont été déployés sur le secteur, aidés par des équipes des polices nationale et municipale. Une équipe d'intervention de GRDF est aussi intervenue, ainsi que l'exige la procédure, pour obturer cette fuite, qui a touché une canalisation de 4 bars alimentant notamment le foyer voisin. La rupture du conduit, selon les premiers éléments, a été causée par une pelle mécanique durant des travaux menés dans l'enceinte du collège.

Fin de l'évacuation à 11 h 45

Vers 11h45, soit 35 minutes après le début de l'intervention des différentes équipes, les personnes évacuées ont pu regagner leurs domiciles. Durant la durée de l'intervention, la circulation s'est effectuée de manière normale sur le tour de ville, seule la rue de Bonald ayant été coupée.