Onet-le-Château. Bowling Club Rodez-Onet : un tournoi de haut niveau pour 160 joueurs

Le tournoi scratch-handicap en doublette du Bowling Club Rodez Onet a eu lieu ce week-end au Bowling du Rouergue.

Ce fut un immense succès : 160 joueurs sont venus de toute la France et même de Belgique !

Le club a aussi été heureux et fier de recevoir les Equipes de France féminines (Garcia Laura, Lopes D’Andrade Alexandra, Friant Emma, Pédéjouan Chloë, Matczak Marie et Goron Solène) et masculines (Saulnier Valentin, Dubois Maxime, Mouveroux Gaëtan, Franco Enzo, Billaut Kény et Bonnefoy Hugo), accompagnées de leur staff, venues à son tournoi en préparation pour le championnat d’Europe qui se déroulera en juin à Wittelsheim. Elles ont d’ailleurs bien rempli leur mission, puisque deux des leurs ont raflé la première place ! Et si la météo était exécrable à l’extérieur, il a régné une belle ambiance au sein du bowling, à la fois sportive, mais aussi conviviale et festive, drainant plus de 250 personnes, sur site et dans l’agglomération ruthénoise…

Le club profite de l’occasion pour remercier le conseil départemental de l’Aveyron pour l’aide qu’il apporte pour ce type de compétition. Le prochain tournoi du BCRO aura lieu en octobre 2023.

Podiums des finalistes

- Finale Scratch grande finale

1. Mouveroux Gaétan (Wittesheim) et Franco Enzo (Reims), de l’Equipe de France. 2. Rius Grégory (Franche Comté) et Bartaire Mike (Dammarie-le-Lys). 3. Planchard Marilyn (Colmar) et Deroo Quentin (Colmar).

- Finale Handicap petite finale

1. Coolen Stéphane (Périgueux) et Clérino Rémy (Albi). 2. Courtin Héloise (Courbevoie) et Divol Alexis (Nimes). 3. Pouget Damien (Montpellier) et Delannoy Ethan (Ecole de bowling de Rodez).