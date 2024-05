Decazeville. L’équipe de Julien championne de l’Aveyron

Le sport boules (ou lyonnaise) est entré dans sa phase de championnats départementaux. Les Amateurs boulistes decazevillois y ont engagé plusieurs joueuses et joueurs. Au tête-à-tête, appelé aussi simple, seul P. Girou a atteint les huitièmes de finale, chutant face à D. Vernes (Millau).

En doublettes, à Saint-Affrique, l’équipe Armand Spagnolo en catégorie M4 est parvenue en demi-finale où elle a perdu contre Delmas (Millau). Les Millavois ont dominé cette compétition, le duo Vernhes remportant le titre en M 4 et l’équipe Aigouy en M3. Chez les féminines, la formation Julien, Marie mère, Marie fille et Séverine, s’est adjugé le titre, dominant en finale l’équipe Niel (Millau). Nos représentantes se sont qualifiées en outre pour le championnat régional d’Occitanie qui aura lieu à Millau, les 8 et 9 juin prochains.

En quadrette M4, à Capdenac, le titre a échappé de peu à la formation emmenée par Claude Vignes qui a échoué en finale face à l’équipe de Roumieux (Capdenac). La quadrette Jean-Marie Julien, de l’entente bouliste Ouest Aveyron, s’est qualifiée pour le championnat régional suite à sa participation à la compétition "concours dédiés M3".

Par ailleurs, les Amateurs boulistes organisent un concours le 19 mai, à Decazeville (terrains de la piscine), basé sur 16 quadrettes.