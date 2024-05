Decazeville. Challenge départemental : première et deuxième places pour le club

Gym Bassin a récolté une pluie de médailles lors de cette compétition qui a rassemblé les 7-9 ans du club.

Pour ce rendez-vous aveyronnais, les deux équipes de poussines (7-9 ans) de Gym Bassin ont fini respectivement sur la première et deuxième marches du podium. D’excellents résultats pour ces gymnastes dont certaines d’entre elles découvraient pour la première fois l’aire de compétition. Un peu de stress, beaucoup d’application et de concentration pour révéler l’immensité des progrès réalisés tout au long de la saison.

Une équipe de benjamines (10- 11 ans), qui en grande majorité expérimentaient les joies de la compétition, termine également sur la deuxième marche du podium dans la catégorie la plus représentée lors de cette journée.

Pour finir, l’équipe en catégorie 10 ans et plus, avec des gymnastes plus aguerries aux compétitions, est montée avec brio sur la plus haute marche du podium malgré une gymnaste blessée à une semaine de cet événement.

Dans les gradins, le bruit des encouragements des parents n’était que le reflet des sourires de ces gymnastes portant une fois de plus fièrement les couleurs du club decazevillois et de tout un territoire. À ce jour et pour cette saison, toutes les gymnastes présentées en compétition ont gravi les marches des différents podiums. Les dirigeants du club et les entraîneurs espèrent que la saison, qui n’est pas encore terminée, se poursuivra dans cette voie et que la saison prochaine ne sera que meilleure. Un petit club mais avec de grandes ambitions.

Un gala en juin à Firmi

Pour l’heure, certaines gymnastes continuent sans relâche à s’entraîner car elles clôtureront la saison le week-end du 26 au 27 mai, à Albi, en compétition interdépartementale avec pour objectif de conclure en beauté cette année exceptionnelle pour le club.

À quelques mois des Jeux olympiques français, Gym Bassin organisera un gala de gymnastique pour promouvoir cette discipline et faire "ses jeux olympiques" à domicile, l’important étant de participer comme le disait Pierre de Coubertin. Ce gala aura lieu le samedi 1er juin, à 20 h 30, au gymnase de Firmi et sera ouvert à tout public (tarif : 5 euros à partir de 12 ans).