Espalion. Brass Band Occitania fait salle comble à Saint-Côme

Alors que certains concerts se donnent devant un auditoire parfois confidentiel, cet ensemble a su séduire les mélomanes de tout le Nord-Aveyron venus en nombre.

Quel magnifique concert ce dimanche après-midi donné à la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt par l’Orchestre d’Harmonie Départementale Senior et l’éblouissant Brass Band Occitania ! D’une défection de dernière minute dans la localisation du concert initialement prévu, des membres de l’harmonie d’Espalion avec l’appui de la Mairie de Saint-Côme (qui a su saisir cette aubaine) ont permis aux quelque 300 personnes présentes ce dimanche après-midi, de vivre un grand moment musical. A noter aussi que cet événement avait le soutien du Conseil Départemental au travers de la Fédération Départementale des Sociétés Musicales de l’Aveyron.

Une mise en bouche de qualité

En première partie, Mikaël Chamayou, directeur de l’Orchestre Départemental d’Harmonie, donnait, à la tête des quarante musiciens issus des différentes Sociétés Musicales de l’Aveyron, un riche aperçu de la qualité qui allait suivre. Les couleurs avant-gardistes du poème symphonique de Respighi, compositeur Italien fortement inspiré par Rimsky Korsakov, début du XXe siècle, permettaient aux différents pupitres, clarinettes, saxos, hautbois, etc. sans oublier les percussions, de briller de virtuosité. Le public était aussitôt déjà conquis. "The witch and the saint" de Steven Reineke, "Granada" d’Augustin Lara, "Coldplay in Symphony" sur une arrangement de Bert Appermont ont donné un aperçu du talent de cet ensemble départemental avec des musiciens amateurs, mais… très professionnels.

Un ensemble d’exception

Après cette mise en bouche, place était donnée à l’invité d’honneur de ce concert : le Brass Band Occitania et ses quarante musiciens sous la direction de Lucas Mazères venu préparer sa participation au championnat de France qui aura lieu à Amboise. D’origine Anglo-Saxonne, le Brass Band se singularise par la présence en son sein de deux instruments, trop populaires aux oreilles des puristes français et souvent méprisés par les conservatoires français jusqu’aux années 80 : le Cornet et Saxhorn. Dès la première "Quick March-Jubilee" de Paul Drury, le tempo était donné.

Place aux basses, puissantes, imposant le respect, la cavalerie légère des cornets peut jouer… Nous aurons tour à tour un magnifique solo du cornet principal dans le délicat "Tango" de Gavin Higgins, un solo de Bugle étonnant de rondeur et douceur à l’adresse du "Dimitri" de Rodney Newtown. "Lions of Legends" de Thierry Deleruyelle mettront en avant toutes les nuances dont est capable cet ensemble.

Les présentations teintées d’un humour sarcastique annonceront le galop final. Le public invité à baliser les fins de phrases musicales de la "Salsa tres’prado" de Philip Harper par des "tacataca" et des "doumdoum", n’allait pas ménager ses applaudissements à tous les acteurs de cet inattendu mais exceptionnel concert Saint-Cômois.