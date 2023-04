Le Monastère. Le championnat départemental VTT s’est disputé à Combelles le 16 avril

Dimanche 16 avril, avait lieu la traditionnelle course de VTT de Combelles. Organisée par l’association pour la promotion du cyclisme, cette manifestation était le support du championnat départemental VTT Ufolep. À cette occasion une centaine de cyclistes des différents clubs aveyronnais se sont élancés sur le circuit. Mêlant bois et causse, parties roulantes et plus techniques, la boucle de 5,7 km était réalisée une à cinq fois en fonction des catégories d’âge.

Une trentaine de bénévoles sur la journée (licenciés du club et parents des jeunes de l’école de VTT) a permis le bon déroulement de cette organisation.

Sur les différentes courses, pas moins de 22 licenciés de l’association pour la promotion du cyclisme ont pris le départ. Parmi eux, sept sont montés sur le podium. Mathieu Badet remporte le maillot de champion de l’Aveyron dans la catégorie des juniors, Erna Fontein chez les féminines 40-49 ans, Cyril Bonafé chez les hommes 40-49 ans et Éric Strazzabocshi dans la catégorie des plus de 60 ans.

Ils ont défendu les couleurs de l’association pour la promotion du cyclisme au championnat régional qui s’est déroulée dimanche dernier à Trèbes dans l’Aude.