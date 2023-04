Meljac. Repas et musique au menu des aînés

Les aînés se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le repas préparé par Véronique de Saint-Cirq. Les coprésidents ont donné quelques informations sur la balade du 8 mai à la Selve, une rando 6 km (1 h 30). Par ailleurs, les Dicos d’or auront lieu le 11 mai à la salle des fêtes de Durenque, à 14 h. En fin, le club de la Selve organise une journée folies fermières, le 30 juin à Guarrigues, sur inscriptions.

Après le repas apprécié de tous, les Calvelous de Naucelle faisaient leur entrée et les danses se succédaient au son de l accordéon et de la cabrette. Une belle journée dans la bonne humeur en espérant se retrouver le plus tôt possible.