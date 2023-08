Théâtre en Aveyron : agriculture et culture ensemble sur le devant de la scène

Du 23 au 26 août, la Compagnie Viavicis entraîne sa pièce de théâtre dans quatre fermes aveyronnaises avec la complicité des agriculteurs. Un moment de partage avec le public où belle scène et bonne table se marient pour conjuguer divertissement et pédagogie.

En décors naturels et même plus encore, quand les chèvres ont, elles aussi, leur rôle à jouer dans un environnement agricole sans artifice : les quatre soirées de « Théatre dans les fermes » proposées du 23 au 26 août par la Compagnie Viavicis traduisent un concept original, novateur. La pièce de théâtre est jouée en plein air successivement dans quatre fermes du département, sélectionnées (avec le concours de la chambre d’agriculture) dans l’éventail de la production caprine aveyronnaise.

Curieux bienvenus

« L’île des chèvres » est ainsi servie par quatre comédiens de la Compagnie et leur metteure en scène Corinne Andrieu avec la complicité de leurs hôtes, agriculteurs engagés à faire partager au public, après la représentation, un repas de bons produits locaux autour d’une table commune. L’échange promet d’associer au divertissement, la découverte du métier d’éleveur au cours d’une soirée où seront ainsi sollicités les cinq sens. Pour peu qu’il soit curieux d’entreprendre cette découverte insolite, le public sera incontestablement à son aise.



L’idée d’une telle articulation est née d’une expérience entreprise par la Compagnie Viavicis (basée à Rodez, anciennement nommée la Dive Compagnie), en novembre 2021 à Salgues. « On a joué dans une stabulation où le public et les comédiens voisinaient avec les chèvres dans un espace scénique agricole, se souviennent Corinne Andrieu et deux de ses comédiennes, Éléonore Echène et Flavie Castagné. Après, avec les spectateurs, on est tous partis manger au restaurant. Il s’est passé quelque chose de fort : avec cet environnement et le repas pris en commun, un vrai rapport s’est créé avec le public.Ce fut une autre manière d’écouter et de participer à l’histoire ».

Quatre lieux magiques

Cette histoire, la voilà donc qui se déclinera en quatre représentations dans les fermes de Sandrine et Vincent Marcenac à Mouret, Nathalie et Vincent Hérail à Anglars Saint-Félix, Matthieu et Sandrine Alazard, Claire Cros et Jean-Nicolas Paul à Coubisou, et Émilie Tayac à Meljac.



« L’île des chèvres » est plus un drame qu’une comédie, qui met en scène trois femmes (mère, fille et belle-sœur) qui ont quitté la ville pour venir ici élever des chèvres. L’arrivée d’un homme finira par tout chafouiner. Une succession d’événements où se mêlent amour, famille, rapports humains, au sein desquels le rire sait trouver sa place.

Agapes partagées

D’autres belles choses trouveront elles aussi leur place, à table cette fois : après la représentation, vers 21 heures, le public est convié à un repas champêtre autour de quelques farçous, salades aveyronnaises, fromages et desserts au lait de chèvre, veau d’Aveyron, vins de pays… Le tout orchestré par des éleveurs et producteurs déjà séduits par cette formule qui met culture et agriculture sur le devant de la scène.

Réservez votre place Pour chacune des soirées, le nombre de places sera limité à une centaine de spectateurs. Il est donc nécessaire de réserver au préalable auprès de la Compagnie Viavicis par téléphone (06 31 39 65 56) ou sur myweezevent.com/theatre-dans-les fermes. Le spectacle et le repas sont au tarif de 25 € (15 € pour les moins de 12 ans).

Choisissez votre rendez-vous, chaque soirée débute à 19 heures : mercredi 23 août à la ferme de la Chamoisée à Mouret, jeudi 24 août à la ferme La Claie des Champs à la Carreyrie (Anglars-St-Félix), vendredi 25 août à la ferme Les chèvres de Coubisou (Coubisou) et samedi 26 août à la ferme du Païdol à Meljac.