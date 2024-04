Le comité des fêtes de Coubisou reconduit son équipe dirigeante

Lors de sa récente assemblée générale, le comité des fêtes de Coubisou, le coprésident Dominique Burguière a adressé tous ses remerciements à la mairie pour le soutien apporté tout au long de l’année au comité des fêtes et à Patricia pour la communication sur les réseaux de la vie de l’association. Il avait également une pensée pour les personnes décédées depuis la dernière assemblée générale et saluait la naissance de Candice au foyer de Bertrand et Violaine.

Au cours de l’année écoulée, le comité a organisé plusieurs événements (quine, feu de la Saint-Jean, fête annuelle, grillée de châtaignes, théâtre pour le Téléthon, repas au restaurant…) dont la mission principale est d’animer le village. Outre ces manifestations, l’année 2023 aura été marquée par la grande fête des 50 ans du comité qui a rassemblé près de 80 personnes. Les trésorières, Gisèle Pradalier et Isabelle Vayssat, prenaient le relais pour présenter le bilan financier, détaillé animation par animation. La fête des 50 ans, la réalisation de panneaux publicitaires pour la fête et l’achat de polos pour tous les membres de l’association ont alourdi les dépenses, mais les finances restent saines et permettent à l’équipe d’envisager l’avenir avec sérénité.

On ne change pas une équipe qui gagne… les membres du bureau ont été reconduits dans leurs fonctions.

Avant de clore la séance, divers sujets étaient abordés comme les animations de la fête du 15 août, le théâtre pour le Téléthon en novembre, le futur voyage au Futuroscope…

Après un petit apéritif, l’ensemble des participants prenait le chemin de Soulages-Bonneval pour rejoindre le restaurant de Marie-Hélène et passer un agréable moment autour d’une bonne table.