Coubisou. Du sport et de la culture pour les écoliers du Nord Aveyron

Les élèves de l’école du Causse, ainsi que leurs camarades des écoles d’Estaing, de Campuac et de Sébrazac, ont eu la joie de participer à trois journées dédiées au sport et à la culture, à Rodez.

Avec neuf séances au total, les matinées étaient consacrées à la découverte et à la pratique de sports olympiques adaptés à leurs âges dont la gymnastique, l’escrime, le judo et le basket-ball. Les élèves étaient euphoriques et émerveillés. Les différents sportifs qui ont accueilli et pris en charge les élèves ont été bienveillants et à leur disposition pour échanger. Les après-midi étaient plus culturels avec des visites captivantes et enrichissantes de la cathédrale et du musée Pierre-Soulages où ils se sont confrontés, parfois pour la première fois, à la singulière lumière des Outrenoirs. Le dernier jour, ils ont eu le plaisir de bénéficier d’une séance de cinéma au CGR ruthénois.

Des journées bien remplies avec un programme diversifié pour la plus grande satisfaction des élèves de l’école du Causse et de leur enseignante Élodie Joulain.