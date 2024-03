Coubisou. Les Foyers ruraux en assemblée

Cette année, c’est à Sébrazac que s’est tenue l’assemblée générale de la Fédération départementale des Foyers ruraux de l’Aveyron, en présence du sénateur Jean-Claude Anglars, du conseiller régional Pascal Mazet, du maire Wilfried Doolaeghe, du président de la Fédération Jacques Dalmont, des secrétaires Monique Bessière et Francette Debionne et du trésorier Boris Barnier.

Après les mots d’accueil des différents intervenants, une projection vidéo a permis à l’assemblée de situer les 27 Foyers ruraux de l’Aveyron rattachés à la Fédération et qui ne compte pas moins de 1 280 adhérents.

La Fédération des Foyers ruraux, née en 1946, anime les villages et a la capacité de rassembler les habitants dans toute leur diversité autour d’actions collectives. Elle offre aux Foyers ruraux une assistance, de l’information et renforce les liens au sein du réseau.

Pour 2024, plusieurs actions sont programmées : balades et manifestations autour du conte dont le but sera de mettre en relation les Foyers ruraux et de faire découvrir le patrimoine naturel et bâti de la commune.

Avant de se retrouver autour de l’apéritif et de partager un délicieux buffet froid, les participants visionnaient le documentaire "Virage vers le futur", un sujet apprécié traitant de la mobilité en milieu rural.