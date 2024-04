Coubisou. Deux jours d’escapade dans l’Hérault pour le comité du Causse-Le Monastère

Destination Sète pour une escapade de deux jours pour les membres du comité d’animation Le Causse–Le Monastère-Cabrespines. C’est dans le sud de la France que la vingtaine de participants s’est accordé une pause pour se retrouver et partager de bons moments. Découverte d’une production d’huile d’olive, balade sur l’étang de Thau avec dégustation de Noilly-Prat, somptueux buffet de fruits de mer et poissons à Marseillan, détente sur la plage, repas à base de poissons… et arrêt au cirque de Navacelle sur le chemin du retour auront agrémenté ces deux journées remplies de découvertes et de pauses gourmandes.