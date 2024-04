Coubisou. Un nouveau bureau avec deux coprésidentes au comité d’animation du Causse

Comme cela avait été annoncé depuis quelques semaines, à l’issue de l’assemblée générale du comité d’animation Le Causse-Le Monastère-Cabrespines, une équipe de jeunes s’est constituée pour faire vivre l’association.

Aussi, tout récemment à la salle des fêtes du Causse, étaient réunis les membres du bureau et adhérents, de nouveaux venus et le maire Bernadette Bélières-Azémar pour l’assemblée générale annuelle.

Après les mots de bienvenue du président Gilles Charre, la trésorière Coralie Denis présentait le bilan financier détaillé par animation. Ce bilan a permis de mettre en avant les nombreuses manifestations proposées tout au long de l’année : matinée tripous, fête des estivants et fête de septembre, grillée de châtaignes, soirée moules-frites, pique-nique… sans oublier la sortie au restaurant et le week-end à Sète pour récompenser les bénévoles qui s’investissent dans l’association.

Souhaitant passer le relais, le bureau de l’association était démissionnaire. Une équipe de jeunes, désirant s’investir pour faire vivre le village, s’est proposée pour constituer le bureau. Ont été élus coprésidentes Pauline Noël et Marion Rouliès, trésorière Coralie Denis et adjoint Bastien Lescat, secrétaire Mathieu Boucher et adjoint Paulin Alazard.

Le passage de relais entre l’ancienne et la nouvelle équipe s’est poursuivi autour de nombreux sujets (assurance, location de salle, déclarations diverses, banque, calendrier des animations prévues…), un échange constructif pour que la vie associative continue.

Avant de clore la réunion, Bernadette Bélières-Azémar a tenu à remercier l’équipe sortante pour le travail réalisé au sein de l’association et pour les animations organisées à la salle des fêtes du Causse pendant toutes ces années et a félicité l’équipe de jeunes en leur souhaitant pleine réussite.

Quant à Pauline Noël, elle a rappelé que toutes les personnes souhaitant épauler le groupe seront les bienvenues.

"La nouvelle équipe proposera des animations pour réunir toutes les générations et communiquera particulièrement via Facebook et Instagram", a-t-elle ajouté.