METEO. Les 30°C ont été atteints en Aveyron ce vendredi : voici où il a fait le plus chaud

L'Aveyron a eu un avant-goût de l'été ce vendredi.

Une canicule exceptionnellement précoce et intense touche l'Espagne depuis le milieu de semaine, et le sud de la France a connu quelques retombées ce vendredi 28 avril 2023. Selon la chaîne Météo Sud-Aveyron, jusqu'à 30°C ont été enregistrés dans la vallée du Lot. Près de Grand-Vabre, il faisait même 30,2°C.

Voici les températures presque estivales qui ont été relevées dans le département :

29,3°C à Firmi

28,7°C à Villecomtal

28,5°C à Espalion

28°C à Villefranche-de-Rouergue

27,5°C à Saint-Geniez-d'Olt

26,5°C à Rodez

25,5°C à Millau

Météo Sud-Aveyron rapporte que les températures sous abri ne dépassaient pas les 20°C sur le Larzac et les Monts de Lacaune.

Les départements voisins ont connu également leur pic de chaleur. Dans le Cantal, il faisait plus de 30°C à Vieillevie, quand on a atteint les 31°C à Douelle dans le Lot.

Des orages et de la fraîcheur ce week-end

Les températures vont chuter dès ce samedi dans le Sud-Ouest, notamment avec l'arrivée des orages. L'Aveyron et 20 autres départements ont été placés en vigilance jaune par Météo France. La totalité de la région Occitanie est concernée hormis le Gard.

Quelques rares averses partageront ce dimanche avec un peu de soleil, et on ne dépassera que rarement les 20°C au plus fort de la journée. Une nouvelle chute des températures est attendue pour lundi 1er mai avec des précipitations sur une partie de la région.