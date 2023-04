Les douaniers aperçoivent un véhicule "au comportement anormal" : leur intuition fait mouche

Au volant d'un véhicule au "comportement anormal", un conducteur a tenté de fuir, mardi 25 avril 2023, dans les Pyrénées-Orientales. Mais sa stratégie n'a pas fonctionné.

Sur une route départementale, à proximité de la frontière espagnole, mardi 25 avril 2023, les douaniers de la brigade de Perpignan procèdent à une mission de contrôle. Un véhicule va particulièrement les intéresser.

"Comportement anormal"

Comme le raconte la direction générale et droits indirects de Perpignan, les agents repèrent "le comportement anormal d'un véhicule particulier". Dès lors que le conducteur aperçoit les douaniers, il change brusquement de direction pour tenter d'échapper au contrôle. Une attitude plus que suspecte.

Rattrapé sur un parking

Les douaniers n'en restent pas là et partent à la poursuite du véhicule, qui sera rattrapé un peu plus loin, à hauteur d'un parking. Et leur intuition sera bonne, puisque la voiture prise en chasse abrite, dans son habitacle, des produits qui feront l'objet d'une importante saisie.

En effet, selon les douaniers, dans le coffre comme sur la banquette arrière, de nombreux cartons sont disposés et contiennent, au total, 525 cartouches de cigarettes, 27 kilos de tabac à rouler et 24 kilos de tabac à chicha.

Le fuyard s'était garé sur un parking : les douaniers l'ont rapidement rattrapé. Direction générale des douanes et droits indirects de Perpignan

4,5 tonnes depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année, les agents des douanes de la direction régionale de Perpignan, qui procèdent aux contrôles sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, ont effectué 272 procédures contentieuses lourdes. Ce sont plus de 4,5 tonnes de tabac qui ont été saisies en quatre mois.