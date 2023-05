Florentin-la-Capelle. Piano et poésie de concert

Anne Derivière- Gastine compositrice, pianiste et chanteuse et son époux Philippe Gastine, directeur artistique, auteur et chanteur, tous deux basés à la cité de la musique de Marseille font partie des nouveaux habitants de Florentin. Dans le cadre du Printemps des Poètes, ils ont voulu proposer une séance artistique dans leur village d’adoption qui s’est déroulée à l’église. Après avoir lancé un appel à textes poétiques sur le thème de l’eau, ce sont près d’une trentaine de beaux poèmes qui leur sont parvenus. Dernièrement, les lauréats choisis ont été conviés à lire leur écrit, accompagnés au piano par Anne. Ensuite, Philippe, toujours autour des compositions musicales d’Anne, a dit avec beaucoup de talent plusieurs poèmes écrits par lui-même, par certains poètes français ou d’ailleurs devant un public enchanté. L’association Familles rurales, qui avait chapeauté ce récital, a offert le verre de l’amitié en fin de soirée à la bibliothèque. Un moment sympathique où les participants ont pu découvrir l’exposition de tous les poèmes écrits. Cette exposition sera visible jusqu’à la fin de l’été tous les jeudis de 14 h à 17 h, le vendredi en début d’après-midi ou en téléphonant au 06 33 38 05 16. Vous pouvez retrouver Anne et Philippe Gastine sur leur site : www.gastinemusique.com, sur Facebook : www.facebook.com/gastinemusique.fr et les contacter au 06 99 19 20 97 ou par mail : pictur.music@free.fr