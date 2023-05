Couronnement de Charles III : "Le 6 mai, l’Angleterre sera au centre du monde", analyse Stéphane Bern

Grand entretien avec le spécialiste de la monarchie britannique, qui commentera les cérémonies du couronnement de Charles III, ce samedi 6 mai 2023, sur France Télévisions. Un événement qui sera suivi à travers le monde.

Le monde aura les yeux rivés sur le couronnement de Charles III, le 6 mai. Quels messages transmettra-t-il ?

La transparence, en montrant notamment ce qui ne l’a jamais été, le moment de l’onction. Cette cérémonie, c’est comme des noces entre un peuple et son roi et cela va au-delà d’un couronnement, c’est un véritable sacre.

L’archevêque de Canterbury va l’oindre avec la sainte huile, tout ce qui transforme ce roi profane qu’il est depuis le 8 septembre en un roi sacré. Il y a là une mystique royale, il devient chef de l’Église anglicane, mais il a souhaité prêter serment devant toutes les communautés religieuses.

On passera aussi de plus 8 000 invités à moins de 2 000 en privilégiant la méritocratie à l’aristocratie, les soignants et scientifiques, plutôt que les ducs et pères du royaume qui sont furieux…

Il veut montrer aussi une forme de sobriété. La cérémonie sera plus courte, le parcours de la procession (ouverte par la croix de Galles intégrant deux fragments de bois qui auraient appartenu à la croix de Jésus, offerts par le pape François, NDLR) sera divisé par deux.

Autre nouveauté, le roi a invité les chefs d’État, comme Emmanuel Macron, attendu avec son épouse. Charles fera ainsi son entrée dans le monde diplomatique.

Mais aussi parmi les grands de ce monde, signifie-t-il…

Exactement. Mais il souhaite aussi alléger le protocole et la dépense, en cette période de crise, dans laquelle les gens ont du mal à se chauffer et se nourrir. 51 % des Britanniques pensent d’ailleurs que le couronnement ne devrait pas être financé par l’État (défiance renforcée par une enquête du Guardian montrant que la fortune de Charles III est estimée à plus de 2 Md€, soit cinq fois celle d’Élizabeth II, NDLR).

Mais la cérémonie rapportera le double de ce qu’elle coûtera. Il n’y a plus une chambre d’hôtel à Londres, cela va générer des emplois, il y a aussi un enjeu économique.

Cette défiance est plus marquée chez les jeunes. Est-ce le signe d’une évolution de la perception de la famille royale ?

Oui, nous sommes dans une période de remise en question, de contestation, comme partout. Des gens jettent des œufs, ce qu’on ne voyait pas du temps de la reine, d’autres brandissent des pancartes "not my king".

Jouit-il de la même popularité que sa mère ?

Non, mais il grimpe tous les jours. Et puis les Anglais sont légalistes et loyalistes. À partir du moment où il sera couronné, tous les fonctionnaires feront allégeance. En général, il y a un sursaut de popularité. Il apparaît aussi sur les billets, les pièces de monnaie, les timbres… Et cela restera un moment d’union nationale.

Le gouvernement pourrait-il en tirer bénéfice au moment où le pays est secoué par des grèves historiques ?

Il peut y avoir, en effet, des retombées politiques, ce sont toujours des moments de communion, de grâce, de parenthèses, où l’Angleterre sera au centre du monde. La BBC vend d’ailleurs très cher ses images.

Même le menu est au centre de toutes les attentions…

Oui, on parle beaucoup de la quiche aux épinards, c’est un plat du pauvre, végétarien, il y a, là aussi, un message. Charles a été le premier à défendre l’agriculture bio, l’environnement. Dans les années 80 on le traitait de “doux dingue”. Aujourd’hui, tout le monde lui donne raison.

Mais il n’est pas toujours en prise avec la modernité, ses habitudes nourrissent les commentaires, les valets qui repasseraient ses lacets et son journal, le siège de toilette qui le suivrait dans ses déplacements. Qu’est-ce que cela dit de lui ?

Nul n’est un héros pour son valet de chambre… Il a des petites manies, mais beaucoup de recul et de sens de l’humour là-dessus. Et ce garçon n’a été aimé que de loin par ses parents. Entouré de nounous et de valets, il n’a pas reçu beaucoup d’affection. Il était le petit prince pour qui on faisait tout, il reste des stigmates.

Mais c’est aussi un homme très cultivé, un sportif accompli. Il est à la fois très conservateur dans ses goûts et un peu excentrique et révolutionnaire dans sa façon d’être, d’aller vers les gens. Il a un contact assez simple, plus direct, tactile. On n’aurait jamais tapé ainsi dans le dos de sa mère.

Que vous inspire la façon dont "The Crown" le décrit ?

La série est à charge, moi qui aie vécu un peu l’histoire dans les années 90, je peux vous dire que pour divorcer il faut être deux. Diana était magnifique, formidable, mais ce n’était pas une épouse facile non plus. Elle avait des troubles de l’enfance et ils ne se sont pas compris.

Camilla est-elle acceptée ?

Elle l’est maintenant, mais elle ne l’était pas du tout il y a quelques années. Elle est passée, pour le public, de la sorcière, à l’épouse acceptée du bout des lèvres, à la reine consort.

Harry sera présent samedi 6 mai, lors du couronnement, mais pas son épouse Meghan, ni leurs enfants. Comment interpréter ce choix ?

Charles a invité son fils et sa famille dans un geste de réconciliation et d’apaisement. Harry a accepté, mais a posé ses conditions. Il voulait que son fils Archie joue un rôle pendant la cérémonie, mais comment voulez-vous que cela soit le cas à 4 ans ?

Meghan ne vient pas, car, comme toute actrice, quand on vous donne un scénario, vous regardez votre rôle. Or on leur a fait savoir que, comme ils se sont retirés de la famille royale, ils n’apparaîtraient pas avec le roi sur le balcon du palais de Buckingham. Elle a préféré ne pas venir.

Que sait-on de l’évolution des relations de Harry avec la famille royale ?

Celui qui a le plus problème avec Harry, c’est son frère William, il est plus rancunier que le reste de la famille, ils ne sont pas dans les meilleurs termes actuellement.

Quelle place William occupe-t-il au côté de son père ?

Il est associé à tout. Père et fils s’entendent très bien, ce que lui reproche d’ailleurs Harry, estimant que William ressemble plus à son père qu’à sa mère, dans le sens où il forme, avec Kate, le couple parfait, ils font tout ce qu’on attend d’eux.

Comment analysez-vous la communication en forme de règlement de compte et le business développé par Harry et Meghan ?

Harry a claqué la porte parce qu’il n’en pouvait plus, mais, au lieu d’aller de l’avant, il passe son temps à ressasser le passé et à vendre les souvenirs du temps où il était dans la famille royale. Pour les Anglais, c’est une preuve de déloyauté. Je suis donc inquiet de l'accueil qu'il recevra du public.

Envoyé Spécial a fait, de plus, une enquête montrant que l’argent de la fondation de Harry et Meghan n’avait pas été versé aux charités qu’ils devaient aider. Tout cela commence à poser problème.

Bio Express Né le 14 novembre 1963 à Lyon, popularisé par le petit écran, Stéphane Bern est un animateur, producteur, acteur et écrivain franco-luxembourgeois, devenu passeur d’Histoire dans les médias (France TV, Paris Match, Historiquement vôtre, à 16 h, sur Europe 1, etc.). Proche de plusieurs présidents sous la Ve République, Emmanuel Macron en a fait son "Monsieur patrimoine". On lui doit, notamment, le Loto du patrimoine, mais il a aussi sa propre fondation. Décoré de la Légion d’honneur, de l’Ordre des Palmes académiques et des Arts et des lettres, il a reçu parallèlement plusieurs distinctions internationales, notamment celle de membre de l’Ordre de l’Empire britannique remis exceptionnellement à un étranger, par Elizabeth II.

Comment analysez-vous les premiers pas du roi Charles III, depuis la disparition de la reine Elizabeth II, le 8 septembre dernier ?

C’est pratiquement un sans-faute, il reste dans son rôle, s’exprime peu sur les sujets qui pourraient prêter à controverse, on ne saura jamais, par exemple, quelle était sa position sur le Brexit, mais lorsqu’il y a eu l’accord entre l’Europe et l’Irlande du Nord, il a reçu Ursula von der Leyen pour montrer sa volonté de tourner la page. Et il a réservé ses premières visites d’État à la France et à l’Allemagne.

Quand aura lieu la visite d’État en France, finalement reportée ?

Dans la deuxième quinzaine de septembre, avec un programme équivalent, sauf si l’ambiance est telle qu’un dîner à Versailles n’est pas jugé approprié, ce sera peut-être alors à l’Élysée.

Comment la famille royale est-elle perçue en France ?

Elle fascine. Je n’ai jamais vu autant de monde rue du Faubourg Saint-Honoré que le jour où la reine est venue. De Gaulle disait ceci : "Les Français ont le goût du prince et vont souvent le chercher en Angleterre…"

Quelle est la relation de Charles III avec la France ?

Il s’entend très bien avec Emmanuel Macron, ils ont la même passion de l’environnement et son sens de l’humour plaît beaucoup au Président, il y a une vraie connivence entre eux. J’ai rencontré Charles deux ou trois fois, il adore notre pays et il parle très bien le français.

Quelles sont ses relations avec son Premier ministre ?

Il serait, dit-on, plus proche de Rishi Sunak que de ses deux prédécesseurs, mais il aurait, comme sa mère, un penchant plutôt travailliste, plus à gauche.

Le Commonwealth peut-il se déliter sous son règne ?

C’est un danger. Il a des enjeux devant lui : réunifier le royaume face aux velléités sécessionnistes de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et faire en sorte que les pays sous sa couronne le gardent comme chef de l’État (Jamaïque, Australie, Canada…).

Du temps de la reine, ils n’osaient pas partir. Mais tout ce qui avait été mis entre parenthèses est en train de ressortir.