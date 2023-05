Onet-le-Château. L’école Sainte-Bernadette remporte le 1er prix de la Semaine nationale des Apel

Cette année, le thème de la semaine nationale des Associations des parents de l’école libre (Apel) était : "Bien dans son corps, bien dans sa tête". Une semaine pour sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’école sur les méfaits de la sédentarité et l’intérêt de bouger plus. Ainsi, tous se sont saisis du thème, pour se lancer une mission : "Y a pas que le foot !". Car, si les cages de foot sont très appréciées des élèves, elles sont aussi source de conflits…

L’idée, cette année, fut donc d’encourager les élèves à bouger en leur faisant découvrir d’autres sports comme l’escrime, le rugby, la course d’orientation, les quilles de huit, le base-ball, le vélo, la Zumba©, mais aussi le crossfit grâce à un couple de parents et un atelier découverte de yoga, grâce à la prof d’une élève… De plus, ont été lancés le défi "Bouger plus en classe", grâce aux cocottes "la bougeotte" et le défi "Bouger plus en famille" avec un document rédigé par l’APEL et des photos à faire des efforts réalisés. Puis, une journée a été organisée au château de Calmont, pour une découverte des jeux du Moyen Âge et un concours, en lien avec le projet de l’école "voyage à travers le temps". Et la semaine s’est terminée autour d’un goûter équilibré (fruit, boisson lactée et oléagineux), accompagné d’un document réalisé par l’APEL, sur l’intérêt de manger mieux.

Sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits de l’activité physique

La remise des prix du concours organisé par les Apel départementales et académiques a eu lieu vendredi 21 avril. "Nous avons eu la très belle surprise d’apprendre que nous avons remporté le concours. C’est toujours un très grand plaisir pour nous de participer à cette magnifique aventure qu’est la semaine des Apel. Nous remercions infiniment l’équipe éducative, les parents, les élèves pour leur motivation et leur participation à ce beau projet. Et nous espérons de tout cœur avoir sensibilisé le plus grand nombre sur ce véritable problème d’actualité." Quand on sait que 40 % des Français n’atteignent pas les recommandations d’activité physique pour obtenir un effet bénéfique sur leur santé, qu’un Français sur deux ne sait pas que l’activité physique peut aider à prévenir de nombreuses maladies, qu’en moyenne nos enfants pratiquent moins d’une demi-heure d’activité physique par jour, alors qu’ils devraient en pratiquer au moins une heure, et qu’en 40 ans, les jeunes de 6 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité cardiovasculaire, qu’ils s’essoufflent plus vite et qu’ils courent moins longtemps…

Il est effectivement grand temps de réagir et de se motiver en famille pour faire des activités physiques ! Alors bravo à l’APEL de l’école Sainte-Bernadette pour cette heureuse initiative, bravo pour leur premier prix et rendez-vous le vendredi 26 mai, pour leur "jour 100 Lenée Koh Lanta et son Totem".