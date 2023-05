Pourquoi le viaduc de Millau sera au Centre Pompidou de Paris du mercredi 10 mai au 7 août ?

Lui et d'autres ouvrages d'architecture qui y seront mis en valeur ont tous un point commun : leur concepteur.



Le viaduc de Millau dans une exposition d'un des plus grands centres d'art parisiens : le centre Pompidou. Il y sera présent à partir du mercredi 10 mai et jusqu'au 7 août, aux côtés de bon nombre de gratte-ciel, mais aussi du Millenium bridge et de l'hôtel de ville de Londres, de l'aéroport international de Hong Kong, de l'ombrière du Vieux-Port de Marseille et de bien d'autres réalisations architecturales emblématiques qui ont ceci de commun, c'est d'avoir le même concepteur : l'architecte britannique et pape du "high-tech" Norman Foster.

Prix Pritzker en 1999, le britannique Norman Foster est l'architecte de tous les superlatifs.

Prix Pritzker en 1999, le britannique Norman Foster est l'architecte de tous les superlatifs.

L'exposition présentera dessins, cahiers, maquettes, prototypes et projets, aussi bien architecturaux qu'en matière de design.

Elle est ouverte tous les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 11 à 21 heures, et les jeudis de 11 à 23 heures.

Prix d'entrée 14 et 17 €.