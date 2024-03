Viaduc de Millau : l'incroyable photo du géant des causses prise par les satellites Pléiades à près de 700 km d'altitude

Le 16 décembre 2024, le viaduc de Millau fêtera ses vingt ans.

Décidément, le viaduc de Millau n'en finit plus d'attirer l'œil. Encore plus en 2024 car l'ouvrage soufflera ses vingt bougies au mois de décembre. En avril 2022 déjà, l'astronaute français Thomas Pesquet avait capturé une image prise du ciel de Millau et de son célèbre Viaduc, à bord de l'avion d'Aviation sans frontières qu'il pilotait direction la Centrafique pour une mission humanitaire.

Déjà photographié par l'astronaute Thomas Pesquet

Toujours en 2022, en mars cette fois-ci, l'astronaute faisait parler de lui dans le Sud-Aveyron. Profitant d'une cérémonie en hommage à Marc Legrand, ancien "patron" du Viaduc et ex-président de Eiffage Concessions, emporté par la maladie, l'ancien maire de Millau, Jacques Godfrain avait offert à Jean-Claude Gayssot, ancien ministre des Transports sous Jacques Chirac, une photo encadrée prise à 300 km de la surface de la Terre. Un cliché de Millau, de Creissels, du Tarn et du viaduc.

Mardi 12 mars 2024, Philippe Baptiste, président du Centre national d’étude spatiale, à Jean-Claude Gayssot, une photo du viaduc de Millau vu de l’espace, cliché pris par les satellites Pléiades.

Le viaduc de Millau est un pont à haubans franchissant la vallée du Tarn. Il franchit une brèche de 2 460 mètres de longueur et de 270 mètres de profondeur au point le plus haut. Le géant des Causses et les satellites Pléiades partagent la même date d'anniversaire : tous les deux ont été mis en service un 16 décembre.

Jean-Claude Gayssot a lancé la construction du viaduc de Millau

Tout un symbole pour l’actuel président de la fondation Van Allen qui a lancé la construction du Viaduc. La cérémonie s’est tenue au Centre spatial universitaire de Montpellier en présence de la sous-préfète Elisa Basso, du président de l’université de Montpellier et de l’ancien maire de Millau, Jacques Godfrain.

A 694 kilomètres au-dessus de la vallée du Tarn, Pléiades 1A avait déjà a capturé cette image du viaduc de Millau le 7 janvier 2012, trois semaines après son lancement.