JO de Paris 2024 : viaduc, festivités…. Ce qu’il faut savoir du passage de la flamme olympique à Millau

Ce vendredi 23 juin midi, le parcours de la flamme olympique pour les Jeux de Paris 2024 a été officialisé. Elle passera à Millau le 13 mai 2024.

La flamme n'est pas encore allumée mais la fumée blanche est sortie. Millau accueillera bien la flamme olympique dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Son passage sur les causses est prévu pour le 13 mai 2024 et ce, en partie grâce à l'union des villes de Millau, Sète et Montpellier.

Pour l'heure, le programme des festivités n'est pas affiné. Un parcours est prévu sur le viaduc de Millau, il fera 1 km. Puis, elle descendra en ville pour effectuer un parcours qui fera entre 2 et 3 km. Quinze relayeurs sont prévus dans la cité du gant. Chacun parcourra environ 200 m, flamme en main.

Qui seront les relayeurs ?

Qui seront les privilégiés qui porteront la flamme en Sud-Aveyron ? À cette question, il n'est pas encore possible de répondre. "Ils seront sélectionnés par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et ce ne sont pas forcément des personnalités du monde du sport, indique la Ville de Millau à Midi Libre. La Ville en propose deux sur les 15."

Une boîte à idées pour les écoles et les associations

"La Ville de Millau souhaite un événement populaire et convivial. Un moment extraordinaire partagé par les clubs, les associations et les scolaires. Que la fête soit belle !" Pour ce faire, associations et écoles sont invitées autour d'une table pour plancher sur un programme et tout le monde pourra donner ses idées pour cette journée festive.

Deux réunions seront prévues : le 3 juillet à 17 h avec les établissements scolaires et le 10 juillet à 17 h 30 avec les clubs sportifs et les associations. "Une boîte à idées leur sera proposée pour construire ensemble cette journée événement du 13 mai 2024", indique la Ville de Millau. Le parcours définitif sera annoncé à l'automne 2023.