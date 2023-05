Luc-la-Primaube. Vide-greniers et vide-garages ont attiré de nombreux visiteurs

L’association "Rétromobile de Luc-la-Primaube" présidée par Michel Cavalié et Gilbert Mercadier, a organisé à l’espace animation de Luc un vide-greniers et un vide-garages qui a attiré près de 60 exposants, une trentaine de voitures anciennes, motos, mobylettes et un nombreux public. En effet, les adhérents du club, amoureux et collectionneurs de vielles mécaniques, avaient exposé quelques belles demoiselles astiquées sur le parking. Tôt le matin, les premiers chineurs ont commencé à déambuler le long des stands pour faire leur marché et de bonnes affaires.

Une effervescence inhabituelle a régné tout au long de cette journée froide et pluvieuse l’après-midi, que ce soit à l’intérieur de la salle ou autour de ces voitures qui ont attiré de nombreux curieux et passionnés et suscité un grand nombre de réflexions.