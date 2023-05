Salles-Curan. Une journée sportive et festive dédiée aux seniors du territoire le 2 juin

Suite au succès grandissant des animations à l’encontre des plus de 60 ans du territoire, le Petr-Syndicat Mixte du Lévezou et son éducateur sportif Fred proposent la troisième édition de sa JML 60+, journée sportive et festive visant à rassembler les "Seniors avides de sport" du Lévézou. Tous les retraités actifs (ou non !) intéressés sont conviés à participer à ce très sympathique évènement.

L’édition 2023 se déroulera le vendredi 2 juin sur la commune d’Agen d’Aveyron (site du City-Stade, derrière la salle des fêtes) de 9 h 30 à 17 h 30.La participation pour les inscrits (issus des 19 communes du Petr Lévézou) est gratuite, dans la limite des 100 places disponibles. Le déjeuner sera offert à tous les participants.Au menu, cinq ateliers d’activités différentes sous forme de rotation de 40 minutes chacun :La Marche Nordique, le Tir à l’Arc, le Disc Golf, le Mini Tennis et la Trottinette "Harley", Balade tonique, Calme et Précision, Analyse et Débrouillardise, Équilibre et Maniabilité … Chacun devrait y trouver son compte, les disciplines proposées – et adaptées - devraient à coup sûr ravir (et faire sourire) l’ensemble des participants ! Les places sont comptées alors n’hésitez pas à contacter rapidement Fred au 06 30 26 62 64 ou bien lui adresser un mail à fred.sport.levezou@gmail.com, le plus simple et rapide étant les inscriptions directes en ligne en suivant le lien www.levezou.fr/.../ sport-60/journee-multisports-60/