Un éthylotest nourri à l'IA pourrait détecter le Covid-19 et d'autres maladies

(ETX Daily Up) - Bientôt, il vous suffira de souffler dans un éthylotest pour savoir si vous avez le Covid-19 ou si vous êtes porteur d'autres maladies plus graves comme le cancer et le diabète. Une équipe de chercheurs américains s'est aidée de l'intelligence artificielle pour mettre au point une sorte d'éthylotest capable de diagnostiquer un maximum de maladies rapidement et avec précision.

Des scientifiques de l'Université du Colorado à Boulder aux Etats-Unis et du National Institute of Standards and Technology travaillent sur un alcootest d'un nouveau genre, nourri par l'IA, qui pourrait détecter en temps réel le Covid-19 ainsi que d'autres maladies telles que le cancer ou encore le diabète, rien qu'à partir de l'haleine. Les résultats de leurs recherches ont été publiés dans le Journal of Breath Research.

"Nos résultats démontrent que l'analyse de l'haleine est un test alternatif, rapide et non invasif pour le Covid-19 et mettent en évidence son potentiel remarquable pour le diagnostic de diverses conditions et maladies", a déclaré Qizhong Liang, l'un des auteurs de l'étude, dans le communiqué de presse.

Cet éthylotest fonctionne grâce à la "spectroscopie à peigne de fréquences", une technique qui consiste à utiliser la lumière laser pour distinguer une molécule d'une autre. Elle est capable d'identifier des biomarqueurs de maladie dans l'haleine humaine. Afin d'obtenir une détection plus précise, les chercheurs ont intégré de l'intelligence artificielle. "Les molécules augmentent ou diminuent en concentration lorsqu'elles sont associées à des conditions de santé spécifiques", explique Qizhong Liang. "L'apprentissage automatique analyse ces informations, identifie des modèles et élabore des critères que nous pouvons utiliser pour prédire un diagnostic".

Un premier essai a été fait entre mai 2021 et janvier 2022, recueillant les échantillons d'haleine de 170 étudiants de l'Université de Boulder qui avaient passé un test PCR au cours des 48 heures précédentes, soit en soumettant une salive ou par prélèvement nasal. La moitié avait été testée positive, l'autre moitié négative. En comparant avec les tests PCR effectués, les résultats obtenus avec l'alcootest se sont avérés précis, ils correspondaient dans 85% des cas. L'étude qui est encore à petite échelle, nécessite davantage de sujets afin de confirmer l'efficacité de l'alcootest.

"Il reste encore beaucoup à apprendre. D'un seul souffle, nous pouvons collecter un grand nombre de données sur vous, mais ensuite, que faire ? Nous ne comprenons que la corrélation entre quelques molécules et des conditions spécifiques", a déclaré June Ye, l'un des co-auteurs de l'étude.

L'équipe de chercheurs travaille actuellement à miniaturiser le système d'alcootest, afin qu'il prenne la taille d'une puce. On peut alors imaginer le potentiel de ce test qui pourrait être intégré dans divers terminaux, comme nos smartphones.

Le test est également en phase d'amélioration afin de détecter un maximum de maladies possibles. Les chercheurs collaborent, par exemple, avec plusieurs spécialistes, en pédiatrie ou en pneumologie, pour affiner les fonctionnalités de l'alcootest. Leur objectif serait de "non seulement diagnostiquer des maladies, mais également de permettre aux scientifiques de mieux les comprendre, offrant des indices sur les réponses immunitaires, les carences nutritionnelles et d'autres facteurs qui pourraient contribuer à la maladie ou l'exacerber", explique le communiqué.