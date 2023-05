Ces alternatives gratuites à Midjourney

(ETX Daily Up) - Grâce à l'intelligence artificielle, Midjourney s'est aujourd'hui imposé comme la référence en matière de création d'images à partir de simples textes. Désormais payant (à partir de 10 dollars par mois), Midjourney ne manque pas de concurrents gratuits également très performants. Les images ne seront peut-être pas aussi bluffantes que sous Midjourney, mais ces services vous permettront de vous faire la main et de maitriser les "prompts", ces requêtes qui permettent d'obtenir des images absolument uniques en leur genre.

DALL.E

C'est incontestablement l'alternative la plus connue, éditée par OpenAI, déjà à l'origine de ChatGPT. DALL.E permet de générer des images de qualité grâce à de simples requêtes, avec la possibilité ensuite d'affiner la qualité de l'image et même de la retoucher, en enlevant ou transformant certains éléments. Le tout est disponible gratuitement avec un simple compte OpenAI, le même que pour ChatGPT, pour une quinzaine de requêtes par mois. Pour plus, il vous faudra mettre la main au portefeuille.

Essayer DALL.E : openai.com/product/dall-e-2

Bing Image Creator

Ce service, qui nécessite uniquement un compte Microsoft, est directement basé sur la technologie DALL.E, accessible gratuitement et sans limitation cette fois-ci.

Essayer Bing Image Creator : bing.com/images/create

Craiyon

A l'origine, Craiyon s'appelait DALL-E mini, étant en fait une copie open source du projet DALL-E d'OpenAI. Depuis, l'outil a progressé et propose neuf images pour chaque prompt. Le résultat n'est pas toujours à la hauteur et mieux vaut donc être le plus précis possible dans ses demandes. Heureusement, contrairement à DALL.E, Craiyon est gratuit quel que soit le nombre de requêtes effectuées.

Essayer Craiyon : craiyon.com

Leonardo AI

Très prometteur, Leonardo AI se présente comme un projet très puissant de génération de nouvelles images. Le site se veut spécialiste en créations artistiques de mondes imaginaires, de personnages et d'objets inédits. Cette plateforme est par conséquent parfaitement adaptée aux développeurs de jeux ou aux artistes en herbe. Après quelques suggestions, de nombreux réglages comme supprimer l'arrière-plan ou bien encore modifier la résolution permettent d'améliorer le rendu de l'image. Une fois de plus, le nombre de requêtes et de modifications est limité en mode gratuit.

Essayer Leonardo AI : app.leonardo.ai

En tout, ce sont déjà plus d'une centaine d'outils en ligne, permettant de générer des images à partir de texte, qui sont aujourd'hui disponibles.

