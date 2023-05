Onet-le-Château. Enduro et rando enduro au programme de ce dimanche pour Vélo 2000 Onet

Six enduristes de Vélo 2000 Onet se sont retrouvés ce dimanche pour un stage enduro piloté par Rudy Cabirou. Au programme, un échauffement et une validation des acquis pour évaluer le niveau des participants. Ensuite, Rudy les a mis en situation sur des pistes au départ du Causse noir. La dernière descente les a amenés jusqu’à Millau. Il était déjà l’heure du casse-croûte ! L’après-midi s’est déroulée sur le bike park au niveau du viaduc. D’autres exercices se sont mis en place pour un autre volet de la pratique enduro. Au final, une belle journée avec un entraîneur de renommé que tous remercient pour la qualité du stage proposé, d’autan que la pluie les a quasiment épargnés ! Pendant ce temps, Sébastien et Florent les entraîneurs du club et Virginie se sont rendus à la Roque Sainte Marguerite pour une rando enduro. Ce secteur est superbe, avec ses points de vue à couper le souffle, tout comme certaines de ses côtes ! Les descentes sont longues et engagées, la pluie a rendu la plupart des chemins très glissants. La dernière boucle a réservé de belles surprises, une monotrace taillée naturellement dans la roche, passages en balcon, la vue sur Montpellier le vieux (notre photo). Une belle sortie réussie avec au compteur 32 km et 1 400 D +.