Journée mondiale sans tabac : cinq applications pour arrêter (définitivement) de fumer

(ETX Daily Up) - Vous avez décidé d'écraser votre dernière cigarette ? C'est un grand pas, mais cela ne signifie pas que ce sevrage tabagique sera une promenade de santé. Chose qui a contribué à faire émerger de nombreuses applications destinées à accompagner les anciens fumeurs, ainsi que ceux qui tentent d'arrêter de fumer, dans leur quête d'une vie sans cigarette. A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai, en voici cinq incontournables.

Tabac Info Service, la plus officielle

C'est sans aucun doute l'application à connaître si vous envisagez d'arrêter de fumer, ne serait-ce parce qu'il s'agit du service d'information et d'accompagnement d'aide à l'arrêt du tabac dans l'Hexagone. L'application offre un large éventail de conseils, qu'ils soient d'ordre pratique ou destinés à atténuer certaines inquiétudes, mais aussi de nombreux outils pour ne pas reprendre une cigarette ou, si rechute il y a eu, pour persister dans l'arrêt du tabac. Le petit plus réside dans la possibilité de personnaliser l'application en fonction de ses propres motivations, de ses objectifs, ou même de son comportement au quotidien, pour profiter d'un suivi sur mesure, et découvrir tous les bénéfices du sevrage tabagique.

> Pour la télécharger : Android ou iOS.

QuitNow, la plus célèbre

La personnalisation est également au cœur de l'application QuitNow qui offre aux utilisateurs la possibilité de se fixer des objectifs de manière progressive, avec de petites victoires qui amènent doucement mais sûrement à l'arrêt complet du tabac. Le tout agrémenté d'un suivi - lui aussi personnalisé - qui permet non seulement d'accéder à un compteur pour connaître le temps passé sans tabac, mais aussi à un décompte des cigarettes non fumées, et au temps et à l'argent économisés grâce à ce sevrage tabagique. Et il est en prime possible d'échanger avec d'autres utilisateurs. De quoi motiver celles et ceux qui souhaitent en finir avec la cigarette et ses méfaits. Attention toutefois, si l'application est gratuite dans sa version de base, l'accès premium est lui payant.

> Pour la télécharger : Android ou iOS.

Kwit, la plus ludique

Autre application possible : Kwit, qui met, là encore, une foule d'outils et de conseils à disposition des utilisateurs. Avant même d'écraser votre dernière cigarette, le programme prépare à l'arrêt du tabac puis se révèle être un accompagnement de taille pour tenir bon et ne pas craquer. L'objectif étant de se libérer une fois pour toutes de cette dépendance. Il s'agit également de visualiser en temps réel tous les progrès réalisés au fil du temps, avec un décompte de l'argent économisé, des cigarettes non fumées, ou encore de l'espérance de vie gagnée. Autant de motivations qui aident à ne plus être tenté par la cigarette.

> Pour la télécharger : Android ou iOS.

Smoke Free, la plus motivante

La motivation est le fer de lance de l'application Smoke Free, qui se concentre sur les bienfaits et avantages de l'arrêt du tabac, qu'ils concernent la santé ou le porte-monnaie, sans omettre de proposer des techniques et conseils pour en finir avec la cigarette. Comme ses homologues, le programme met en avant l'argent économisé, l'espérance de vie gagnée, ou encore le nombre de cigarettes évitées, mais il montre également avec précision les bénéfices d'un tel sevrage. Niveau d'énergie, respiration, risque de développer des maladies cardiovasculaires : tous les compteurs se mettent progressivement au vert pour motiver les utilisateurs à ne jamais reprendre. Le tout rythmé par des récompenses qui permettent d'afficher sa progression avec fierté.

> Pour la télécharger : Android ou iOS.

Cig'Arrête, la plus inclusive

Conseils, citations, outils, et astuces permettent aussi aux utilisateurs de se motiver à arrêter de fumer, à apprendre à vivre sans tabac, et à ne pas craquer, avec en prime la possibilité de se fixer des objectifs et des défis pour accroître ses chances de ne pas rechuter. Mais ce sont sans aucun doute les groupes de discussion et la possibilité d'échanger avec les autres utilisateurs qui permettent à Cig'Arrête de se distinguer, rendant l'expérience plus interactive et plus inclusive. Et comme nombre de programmes de ce type, il est également possible de suivre sa progression et de découvrir les nombreux bienfaits engendrés par l'arrêt du tabac.

> Pour la télécharger : Android ou iOS.